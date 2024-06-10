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На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы подписало три соглашения о сотрудничестве. Благодаря им «ВЭБ.РФ», Альфа-Банк и «ПСБ» усовершенствуют условия получения помощи для столичных промышленных компаний по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.
Документы подписали генеральный директор МФППиП, подведомственной организации Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Андрей Попов, первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Александр Браверман, старший вице-президент, председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и руководитель блока средний и малый бизнес «ПСБ» Александр Чернощекин.
«Фонд предоставляет более 10 мер поддержки для столичных промышленных предприятий. Среди них льготные инвестиционные кредиты и займы, программа льготного лизинга, а также гарантийная поддержка по инвестиционным кредитам. Только за 2023 было одобрено их на общую сумму более 105 миллиардов рублей. Три новых подписанных соглашения напрямую поспособствуют развитию этих мер. Фонд и банки будут совместно работать над созданием улучшенных условий для заемщиков. Таким образом уменьшается финансовая нагрузка на промышленные компании столицы. Вследствие чего, они могут наращивать выпуск продукции и создавать новые, передовые технологии, в которых нуждается столица», – рассказал Владислав Овчинский.
В рамках соглашений стороны планируют разрабатывать новые программы поддержки, проводить стратегические сессии, консультации, круглые столы, конференции, семинары, информационные сессии и многое другое.
«Во взаимодействии с Минпромторгом России ВЭБ.РФ вместе с лидерами фармацевтической отрасли участвует в реализации проектов, обеспечивающих лекарственную безопасность страны. Московские фармацевтические предприятия сегодня вносят значительный, а часто и определяющий вклад в локализацию производства важнейших лекарственных препаратов. Для получения синергетического результата при реализации проектов в столице создается механизм интегрирования инструментов ВЭБ.РФ и Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Москвы, что позволит поддержать человекоцентричные капиталоемкие проекты», – уточнил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.
Кроме того, о расширении сотрудничества с Фондом рассказал председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев. По его словам, компания понимает, как важно поддерживать промышленников на всех этапах развития, для этого она активно взаимодействует с Фондом и участвует в его инициативах. Также, банк помогает узнавать больше о возможностях для развития бизнеса и организовывает собственные программы по всей стране.
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет финансовую помощь столичным предприятиям. Например, по льготным инвестиционным кредитам компании могу рассчитывать на компенсацию части средств под 3 процента годовых на сумму до 3 млрд рублей и на срок до 3 лет. Полученные средства по разным программам предприятия могут направить на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры, приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования.
«Фонд работает в качестве института поддержки предприятий и нивелирует процентные риски, что позволяет привлечь длинные дешевые инвестиционные ресурсы промышленности. Благодаря всесторонним программам поддержки производители получают инвестиционный импульс, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции», – добавил генеральный директор МФППиП Андрей Попов.
Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Вся необходимая информация также доступна на сайте Фонда.
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