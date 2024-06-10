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Продукция Богословского кабельного завода на выставке в Новокузнецке

10 июня 2024, 17:30 417 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Богословский кабельный завод
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Вот уже второй раз продукция Богословского кабельного завода была представлена в Новокузнецке — на международной специализированной выставке технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ» с 4 по 7 июня 2024 года.

Это мероприятие как универсальный проект, объединяющий все отрасли горно-рудного производства, и в принципе одна из самых крупных выставок страны по тематике природных ресурсов и горнодобывающей промышленности. На площадках выставки присутствовало более 600 участников из России и со всего мира: Беларуси, Казахстана, Китая, Индии, Турции, ЮАР, стран Европы. Слоган мероприятия - «Шире, чем Кузбасс! Глубже, чем уголь!» - отнюдь не случаен: он отсылает как к широкой географии выставки, так и к насыщенности ее научно-деловой программы.

С презентацией о производстве кабельно-проводниковых изделий с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов в рамках программы импортозамещения и расширения имеющейся номенклатурной линейки на выставке выступал руководитель отдела продаж Богословского кабельного завода Алексей Евгеньевич Л.

Выставка открывает новые — и самые широкие — перспективы для расширения российских рынков сбыта в условиях развития импортозамещения и международного сотрудничества.

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Метки: БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность 
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