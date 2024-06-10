РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Правительство Республики Хакасия заключили на XXVII Петербургском международном экономическом форуме соглашение о реализации новых инвестиционных проектов в сфере промышленно-производственной деятельности на территории региона. Свои подписи под документом поставили Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.



В рамках соглашения, РУСАЛ создаст в республике новое производство мощностью более чем 46 тыс. тонн алюминиевой фольги и ленты в год. Завод с уникальным прокатным оборудованием стоимостью более 27 млрд рублей позволит создать около 500 новых современных рабочих мест. Новое предприятие разместится по соседству с фольгопрокатным заводом «РУСАЛ САЯНАЛ». Руководство Хакасии предоставит проекту поддержку в создании базовой инфраструктуры.

«Для нас важно внести вклад в экономическое развитие Хакасии, повышение благосостояния ее жителей и создание в республике новых высокотехнологичных производств. Новый фольгопрокатный завод РУСАЛа станет одним из крупнейших в России проектов по переработке первичного алюминия и выпуску алюминиевой продукции. А близость проекта к Саяногорскому алюминиевому заводу позволит обеспечить низкий углеродный след конечной продукции», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

РУСАЛ локализует высокотехнологичное производство в одном из своих базовых регионов ответственности. В Хакасии компания активно занимается строительством жилья и развитием социальной инфраструктуры, а также вкладывает в развитие туризма, сельского хозяйства и другие сферы экономики региона.