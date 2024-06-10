6-7 июня в Благовещенске под руководством члена Правления АО «СО ЕЭС», директора по техническому контроллингу Павла Алексеева состоялось ежегодное совещание руководителей направления технического контроллинга филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений (ОДУ).

В совещании приняли участие руководители подразделений технического контроллинга исполнительного аппарата, директора по техническому контроллингу ОДУ, заместитель генерального директора ОДУ Востока Станислав Колесников, технический директор АО «Техническая инспекция ЕЭС» Алексей Петренко, директор Амурского РДУ Борис Васильев, а также в режиме видеоконференцсвязи специалисты службы технического контроллинга Тихоокеанского РДУ и групп технического контроллинга этого филиала в Сахалинской, Камчатской, Магаданской и Чукотской энергосистемах.

Открывая совещание, Павел Алексеев довел до его участников результаты анализа причин аварийности в энергосистемах России и мониторинга параметров надежности электроэнергетического режима в 2023 году и в осенне-зимний период 2023/2024 года. За последние 5 лет количество технологических нарушений в ЕЭС России находится в диапазоне 15,9 - 16,7 тыс. в год в зависимости от активности и частоты возникновения непроектных климатических условий. Аварийность находится в коридоре стабилизации, с трендом на ежегодное среднегодовое снижение количества технологических нарушений на 1,5 %.

Особое внимание он уделил проводимой в настоящее время Минэнерго России работе по совершенствованию правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и правил расследования причин аварий в отрасли. Также он остановился на вопросах формирования и развития необходимых навыков и компетенций работников подразделений технического контроллинга, осуществляющих деятельность на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, и определил основные задачи подразделений технического контроллинга Системного оператора на краткосрочную перспективу.

Участники совещания рассмотрели результаты анализа основных причин аварийности на объектах электроэнергетики в 2023 году и в осенне-зимний период 2023/2024 года, а также ход реализации мероприятий, направленных на повышение надежности работы тепловых электростанций в Дальневосточном федеральном округе и мероприятий по повышению надежности работы линий электропередачи в условиях гололедообразования. Это направление приобретает особое значение в свете последовавших в результате гололедообразования в декабре 2023 и феврале 2024 года масштабных отключений линий электропередачи 110 кВ и выше в энергосистемах Ростовской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Одной из ключевых тем совещания стали вопросы интеграции отраслевой информационно-управляющей системы «База аварийности в электроэнергетике» с автоматизированной интеграционной платформой. В частности, участники совещания обсудили особенности формирования оперативной информации и актов расследования причин аварий с применением стандартов CIM.

Среди прочего на совещании были рассмотрены вопросы приведения выполняемых подразделениями технического контроллинга функций к единым принципам и возложенным задачам.

Участники совещания обменялись опытом организации взаимодействия ОДУ и РДУ с субъектами электроэнергетики при расследовании причин аварий, обсудили мероприятия по повышению эффективности работы подразделений технического контроллинга.

Всего на совещании рассмотрено 17 вопросов. По его итогам сформированы поручения, направленные на решение актуальных задач по направлениям деятельности технического контроллинга Системного оператора.