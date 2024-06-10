Швейцарский системный оператор Swissgrid продолжает реализацию проекта, целью которого является мониторинг технического состояния опор ЛЭП на протяжении всего их жизненного цикла. Для мониторинга используются IoT*-датчики, что позволяет оперативно выявлять повреждения конструкции опор ЛЭП и своевременно выполнять работы по их ТО и ремонту, что существенно повышает предсказуемость срока их эксплуатации. IoT-датчики**, которые в количестве 2-3 единиц устанавливаются на разной высоте на каждой опоре ЛЭП, в круглосуточном режиме регистрируют такие потенциально опасные факторы, влияющие на надежность конструкции опор ЛЭП, как вибрация и наклон опоры, колебания температуры окружающего воздуха, уровень инсолляции. Данные IoT-датчиков передаются с использованием технологии LoRa*** в облачную инфраструктуру и отражаются на информационной панели.

Для выявления закономерностей и аномалий в измеряемых значениях Swissgrid применяет собственные алгоритмы, базирующиеся на ранее полученных данных. Основываясь на положительном опыте пилотного проекта мониторинга технического состояния ЛЭП с использованием IoT-датчиков, Swissgrid изучает возможность в ближайшей перспективе постепенно расширить проект до сотен или тысяч опор ЛЭП.

Официальный сайт Swissgrid https://www.swissgrid.ch

* Интернет вещей (IoT) — система, которая объединяет различные устройства в единую компьютерную сеть в целях сбора, обработки, анализа и обмена данные с другими устройствами, используя ПО, приложения или технические устройства.

** Аккумулятор IoT-датчика рассчитан на эксплуатацию в течение не менее пяти лет.

*** LoRa (Long Range) — запатентованная, проприетарная технология модуляции маломощной сети передачи данных со скоростью 0,3-50 кб/с и дальностью от 1 до 15 км в нелицензируемом диапазоне частот. Используется для передачи данных в автономных датчиках экологического наблюдения и коммунальном хозяйстве.