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Северная железная дорога начала капитальный ремонт пути на участке Виледь – Светик в Архангельской области

10 июня 2024, 11:15 127 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Freepik

Фото: Freepik

На участке Виледь – Светик Северной железной дороги начались работы по замене рельсов. Общая длина ремонтируемого пути составит 35,5 км.

В процессе используется инновационная техника российского производства – рельсоукладочный комплекс РУ-700. Машина сочетает в себе функции, которые ранее выполнялись разной техникой и позволяет увеличить объемы и качество работ.

Ремонт пройдет поэтапно в течение лета. Железнодорожники уложат бесстыковой путь, проведут выправку пути спецтехникой.

В сутки по участку проходит порядка 40 пар грузовых и пассажирских поездов с Крайнего Севера в Центр России и обратно. Чтобы движение не прерывалось, во время ремонтных «окон» пропуск поездов организован по соседнему пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

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Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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