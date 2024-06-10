Компания «Россети Тюмень» продолжает комплексную модернизацию энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в Тюменском районе. С 10 по 16 июня энергетики проведут работы на 4 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ. Технические мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения жителей региона, будут выполнены в Горьковском, Кулаковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях.

На прошлой неделе энергетики заменили порядка 750 метров провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 % до 90 %. Полностью завершена реконструкция распределительной сети на участке ЛЭП протяженностью 230 метров в Богандинском муниципальном образовании. В Кулаковском и Горьковском муниципальных образованиях выполнена замена 13 деревянных опор на железобетонные для подвеса СИП.

В реконструкции задействованы 78 человек ремонтного и оперативного персонала и более 26 единиц техники. Для безопасности работников при проведении технических мероприятий в электроустановках компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Для удобства потребителей энергокомпания обеспечивает регулярное обновление информации в социальных сетях. Также жители могу получить дополнительную консультацию по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.