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В Подмосковье развивается сеть электрозарядных станций

10 июня 2024, 18:00 392 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Мособлэнерго

Фото: Мособлэнерго

В Московской области большое внимание уделяется развитию электрозарядной инфраструктуры. Энергетики устанавливают новые электрозарядные станции (ЭЗС) в разных муниципалитетах региона.

Как отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, всего в регионе сегодня работает 484 электрозарядные станции, из них 202 ЭЗС – «быстрых» (150 кВт) и 282 ЭЗС – «медленных» (до 150 кВт.). Так, новая ЭЗС до конца июня появится на ул. Молодежной в п. Нахабино городского округа Красногорск.

Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к строительству новой линии электропередачи, которая будет обеспечивать электроснабжение ЭЗС от трансформаторной подстанции ТП-3770. Протяженность ВЛ-0,4 кВ составит 300 м. Мощность новой станции – 22 кВт, что позволит заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. На территории Нахабино компанией «Мособлэнерго» уже установлено 4 ЭЗС.

Все зарядные станции Подмосковья можно найти в мобильных приложениях компании: «PlugMe» («Мособлэнерго»), «Россети Электротранспорт» и др. Так как большая часть ЭЗС Московской области (более 80%) установлены компаниями «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», то их локацию можно найти и на официальных сайтах компаний.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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