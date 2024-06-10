В Подмосковье развивается сеть электрозарядных станций

В Московской области большое внимание уделяется развитию электрозарядной инфраструктуры. Энергетики устанавливают новые электрозарядные станции (ЭЗС) в разных муниципалитетах региона.

Как отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, всего в регионе сегодня работает 484 электрозарядные станции, из них 202 ЭЗС – «быстрых» (150 кВт) и 282 ЭЗС – «медленных» (до 150 кВт.). Так, новая ЭЗС до конца июня появится на ул. Молодежной в п. Нахабино городского округа Красногорск.

Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к строительству новой линии электропередачи, которая будет обеспечивать электроснабжение ЭЗС от трансформаторной подстанции ТП-3770. Протяженность ВЛ-0,4 кВ составит 300 м. Мощность новой станции – 22 кВт, что позволит заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. На территории Нахабино компанией «Мособлэнерго» уже установлено 4 ЭЗС.

Все зарядные станции Подмосковья можно найти в мобильных приложениях компании: «PlugMe» («Мособлэнерго»), «Россети Электротранспорт» и др. Так как большая часть ЭЗС Московской области (более 80%) установлены компаниями «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», то их локацию можно найти и на официальных сайтах компаний.