В столице стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. В прошлом году начали реализацию масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны. Мероприятия проводятся в два этапа, первый уже завершен и теперь стартовал второй», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В рамках первого этапа во дворе главного корпуса МГУ на Воробьевых горах установили две распределительные подстанции и проложили четыре питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью два километра.

В этом году специалисты смонтируют восемь трансформаторных подстанций, две из которых уже установлены; проложат дополнительные питающие кабельные линии 10 кВ и абонентские распределительные сети.

Все работы ведутся максимально аккуратно, уточнили в пресс-службе. Специалисты используют современную спецтехнику и метод горизонтально-направленного бурения. Увеличения мощности не требуется.

Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

Проект планируется завершить в этом году, его реализация позволит демонтировать все электроустановки, расположенные в главном корпусе МГУ.