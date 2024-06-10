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Второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовал в столице

10 июня 2024, 16:59 412 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
фото: kgh.moscow

фото: kgh.moscow

В столице стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. В прошлом году начали реализацию масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны. Мероприятия проводятся в два этапа, первый уже завершен и теперь стартовал второй», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В рамках первого этапа во дворе главного корпуса МГУ на Воробьевых горах установили две распределительные подстанции и проложили четыре питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью два километра.

В этом году специалисты смонтируют восемь трансформаторных подстанций, две из которых уже установлены; проложат дополнительные питающие кабельные линии 10 кВ и абонентские распределительные сети.

Все работы ведутся максимально аккуратно, уточнили в пресс-службе. Специалисты используют современную спецтехнику и метод горизонтально-направленного бурения. Увеличения мощности не требуется.

Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

Проект планируется завершить в этом году, его реализация позволит демонтировать все электроустановки, расположенные в главном корпусе МГУ.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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