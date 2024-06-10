Высокомощные микроволновые кабели играют важнейшую роль в передаче радиочастотных сигналов в бесчисленных областях применения в различных отраслях промышленности, в том числе в военной отрасли, индустрии связи, полупроводниковой промышленности и медицине. Эти области применения включают широкий спектр оружия направленной энергии, такого как системы высокомощного cверхвысокочастотного излучения и лазерное оружие; радиолокационные системы для обнаружения, поиска и наведения на цель; мощные системы связи; медицинские диагностические системы визуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ).

К мощным микроволновым коаксиальным кабелям предъявляются особые требования, а также существует несколько возможных механизмов повреждения, которые могут повлиять на их функционирование. В связи с этим выпускаемые компанией Flexco Microwave коаксиальные кабели серий KW и S были разработаны таким образом, чтобы они были устойчивы к повреждениям, что улучшает работу кабелей и повышает их надёжность в сложных условиях эксплуатации.

Требования, предъявляемые к коаксиальным кабелям высокой мощности

Мощные сверхвысокочастотные кабели используются для передачи радиочастотных сигналов из одной точки в другую с низкими потерями сигнала. Они состоят из центрального проводника или сердечника, выполненного из цельной медной проволоки или покрытой медью стальной проволоки, по которой передается сигнал. Диэлектрический материал вокруг центрального проводника изолирует его от внешнего проводника. Металлический экран в виде покрытия из фольги или оплётки наложен вокруг внешнего проводника для защиты от электромагнитных помех. И затем коаксиальный кабель заключён в наружную оболочку, которая обеспечивает защиту от воздействия факторов окружающей среды (рисунок 1).

Рисунок 1. Компоненты коаксиального кабеля

Причины и последствия повреждения кабеля

Коаксиальные кабели высокой мощности могут подвергаться нескольким потенциальным механизмам повреждения – из-за механического воздействия, влажности или высоких температур. Механическое повреждение может произойти, если кабель подвергается высоким нагрузкам или большим изгибаниям, которые могут иметь место во время прокладки и монтажа, обслуживания или эксплуатации при использовании движущихся механических систем. Это часто бывает вызвано недостаточной гибкостью, что приводит к перекручиваниям и изгибам, которые могут привести к повреждению компонентов кабеля, включая экран, изоляцию и оболочку. Повреждение от влаги может произойти при плохом уплотнении разъёма или за разъёмом, где он припаян или обжат к кабелю, что может привести к утечке при соединении кабеля. Тепловое повреждение может быть результатом воздействия высоких температур окружающей среды или, если мощность, передаваемая по кабелю, превышает скорость, с которой наружные слои кабеля могут отводить тепло.

Механизмы механического повреждения, повреждения от влаги и термического повреждения могут привести к целому ряду различных проблем, которые способны привести к прерыванию работы кабеля или вывести его из строя, например, короткие замыкания, потеря или ухудшение качества сигнала, электромагнитные помехи или чрезмерный электронный шум.

Мощные кабели компании Flexco Microwave

Компания Flexco Microwave стала пионером в области коаксиальных межсоединений, разработав гибкие коаксиальные кабели, которые сохраняют свою электрическую стабильность при многократных изгибаниях. В типичных сборках коаксиальных кабелей используется внешний проводник с экраном в виде покрытия из фольги или оплётки, который ограничивает гибкость и требует большего размера для использования в системах с высокой мощностью.

Кабели компании Flexco Microwave обеспечивают более высокий средний уровень мощности, чем другие кабельные сборки такого же размера благодаря использованию уникальной конструкции внешнего проводника и экструдированному однородному диэлектрику на основе политетрафторэтилена. Внешний проводник, выполненный из меди с глубокими витками, обладает отличными свойствами теплопроводности и, в свою очередь, отводит тепло более эффективно.

Конструкция высокомощных кабелей компании Flexco Microwave может быть модифицирована в соответствии с особенностями конкретной области применения. Такие изменения могут касаться оболочки, экрана, изоляции и проводника кабеля, как описано ниже.

Оболочка: компания Flexco Microwave производит кабели с оболочкой, выполненной из полиолефина, неопрена, поливинилиденфторида Kynar или не содержащего галогенов, обладающего низким дымовыделением материала. Например, для кабелей высокой мощности оболочка может быть выполнена из неопрена или не содержащихо галогенов, обладающих низким дымовыделением компаундов (LSZH), которые по своей природе способны выдерживать воздействие более высоких температур.

Экранирование: запатентованный компанией Flexco Microwave спиралеобразный медный экран обеспечивает защиту и долговечность кабеля без ущерба для его гибкости. Большинство высокомощных кабелей громоздкие и полужёсткие, поскольку в них используется дополнительная обмотка фольгой и металлическая оплётка, которые, уменьшают гибкость и рассеивание тепла. Благодаря усовершенствованному экранированию компактная конструкция кабеля обладает такой же гибкостью и допустимой мощностью, как и радиочастотный кабель большего размера.

Изоляция: запатентованные компанией Flexco Microwave методы переработки диэлектрика обеспечивают нанесение точно рассчитанных спиралеобразных надрезов для прохождения воздуха в лентах из политетрафторэтилена, полиэтилена и вспененного политетрафторэтилена. Эти надрезы создают гибкую воздушную магистраль, которая улучшает отвод тепла и охлаждение кабельной сборки.

Проводники: скрученные центральные проводники улучшают работу сборок высокомощных кабелей большого диаметра, имеющих трубчатый центральный проводник, который обеспечивает возможность прохождения воздуха для охлаждения и отвода тепла. Внешние проводники компании Flexco Microwave не образуют петли или перегибы и поддерживают концентричность центрального проводника.

Эти модификации обеспечивают лучшее экранирование и более высокую прочность и долговечность коаксиальных кабелей высокой мощности, а также повышенную гибкость и устойчивость к воздействию высоких температур за счёт усовершенствованной конструкции системы охлаждения кабеля.

Выпускаемые компанией Flexco Microwave кабели серий KW и S обладают исключительно высоким уровнем рассеивания тепла и экранирования без ущерба для гибкости. В кабелях серии KW (рисунок 2) используется запатентованный спиралеобразный внешний проводник, и этот кабель имеет больший диаметр, чем стандартные кабели. Это обеспечивает более высокую степень гибкости и более высокую мощность, чем у других коаксиальных кабелей, представленных на рынке.

Рисунок 2. Кабель серии KW

Кабель серии S (рисунок 3) отличается от кабелей серии KW за счёт внешнего проводника, в котором используется гофрированная медная трубка с изоляцией из пористого политетрафторэтилена, благодаря которой кабель серии S более жёсткий, чем кабели серии KW. Однако этот внешний проводник имеет превосходное экранирование и обладает хорошим теплоотводом, благодаря чему кабели серии S могут изготавливаться меньшими диаметрами, чем кабели серии KW, поскольку они способны передавать более высокую мощность с меньшими потерями при малых диаметрах.

Рисунок 3. Кабель серии S

Компания Flexco Microwave Inc. — семейное предприятие в Нью-Джерси с более чем 50-летним опытом производства гибких коаксиальных кабелей, предназначенных для использования в нескольких отраслях промышленности, включая военную, аэрокосмическую и авиационную. Компания соответствует требованиям и сертифицирована по нескольким программам контроля качества, таким как ISO 9001:2015, NIST 800:171 и J-STD-001. Преданная своему делу команда специалистов по применению, разработке и производству может помочь клиентам и обеспечить быструю разработку, производство и квалификационные испытания специализированных конструкций гибких кабелей для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности. Несмотря на то, что компания Flexco Microwave имеет обширный каталог, содержащий различные конструкции для широкого спектра разнообразных областей применения, каждая серия кабелей может быть разработана с учётом уникальных характеристик и требований, необходимых для различных областей применения клиентов, а также условий окружающей среды. Компания может поставлять кабели на различные склады для запасных частей, используемых при послепродажном обслуживании, а также, при необходимости, реконструировать устаревшие кабели.