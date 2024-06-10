Выставка WIRE 2024: индустрия не стоит на месте

6 июня завершилась 12-я международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE, организованная российской компанией «Экспо Фьюжн» в партнерстве с «Металл-Экспо». Мероприятие входит в альянс выставочных проектов, проводящихся параллельно в ЦВК «Экспоцентр»: Литмаш, Металлургия, Трубы и Металлоконструкции, общая посещаемость которых за три дня составила 9100 специалистов, производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и независимых экспертов.

Кирилл Пискарев, директор выставки WIRE:

Сегодня многие сегменты промышленности переживают период активного развития, и сфера производства проволоки, кабеля и метизов не исключение. Выставка WIRE собрала более 100 компаний-участников, и мы надеемся, что каждая из них нашла надежных партнеров на нашей площадке.

В двух выставочных залах свою продукцию и услуги представили более 100 компаний из России, Турции, Китая, Индии и Италии. Среди экспонентов – производители оборудования, технологического инструмента и материалов специального назначения для проволочной и кабельной промышленности, проектировочные бюро, а также сервисные компании отраслевого рынка.

Дижле Акджан, GlobalEvents / представитель WIRE в Турции:

Турецкая экспозиция WIRE в этом году насчитывает десять компаний, что более чем втрое превышает показатель предыдущего сезона. Россия – это очень большой рынок, и многие производители из Турции хотят стать его частью. Мы видим большой интерес и серьезный потенциал с их стороны, обусловленный высоким качеством производства и уверенностью в своем продукте и сервисе.

Прошант Астана, Casaexpo / представитель WIRE в Индии:

В этой выставке принимает участие восемь компаний из Индии, каждая из которых вдохновлена возможностью представить здесь свои разработки. Многие довольны участием и хотят вернуться на площадку в будущем сезоне, а мы со своей стороны уверены, что в 2025 году приедем с более сильной экспозицией и масштабной поддержкой со стороны индийской индустрии.

На площадке состоялась трехдневная конференция WIRE Plaza, которая предложила участникам и посетителям выставки встречи с 30 ведущими экспертами рынка и первыми лицами значимых для индустрии производственных и сервисных компаний. В сессиях приняли участие представители таких компаний, как Сибур, РА Русмет, Экостандарт, Корпорация Экополис, ГК Самолет, Кадровый холдинг Ancor, Честный знак, Союзэкспертиза, i3D, а также Фонда развития промышленности. Спикеры осветили в своих презентациях и докладах темы развития сегментов проволоки, кабеля и металлов, законодательных инициатив и мер господдержки, вопросы безопасности на производстве и в строительстве, внедрения аддитивных технологий в литейной и проволочной сферах, логистики, развития персонала и другие.

Рафаэль Григорян, сопродюсер и модератор конференции WIRE Plaza:

На наш взгляд, сейчас и для посетителей, и для экспонентов важными вопросами являются сертификация и контроль качества продукции, нормативная база и регуляторика, логистика, а также сырье, материалы, индексы цен и инновации. Мы пригласили участвовать в конференции преимущественно экспертное сообщество из индустрии, поскольку именно такие спикеры обладают самыми актуальными данными и наиболее точным пониманием всех процессов на рынке.

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 3 по 5 июня 2025 года в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” в Москве.