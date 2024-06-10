Для повышения качества электроснабжения населения в г. Мирном, а также для удобства потребителей, энергетики Мирнинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) установили реклоузер на ВЛ 10 кВ фидер 13. Он позволит в разы сократить время поиска неисправности на данной линии электропередачи в случае её возникновения.

ВЛ 10 кВ фидер 13 снабжает электроэнергией потребителей в городе Мирном по ул. Фрунзе, дачи на линиях с 1 по 6 Плотинную (в районе ТЗБ), а также насосные станции 1 и 2 подъёмов городского водозабора в Мирном и повышающую насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение рудника «Интернациональный» компании «АЛРОСА». Протяженность данной линии — около 4 км.

После установки реклоузера — вакуумного автоматического выключателя - время, необходимое для определения причины отключения сократится в разы, что, в свою очередь, положительно скажется на энергоснабжении населения и социально-значимого объекта.

«Если отключение произойдёт по причине неисправности на отпайке на насосные станции, реклоузер отсечёт этот участок, тем самым сохранив электроснабжение для населения, - говорит главный инженер Мирнинского РЭС Александр Бузунов. - Если же отключение затронет и население, и насосные станции, значит, его причину нужно будет искать на участке перед реклоузером, и это уже не 4, а 1,2 км. Также мы будем видеть, есть ли необходимость осматривать КТП и насосное оборудование, это также сократит время на отыскание неисправности на данной линии электропередачи».

Ранее на линиях электропередачи в зоне ответственности Мирнинского РЭС были установлены три реклоузера — на отпайке, обеспечивающей электроснабжение микрорайона Аэропорт в Мирном, и на линии до села Таас-Юрях. Здесь реклоузеры также выполняют функцию деления линии на короткие участки, что также в случае отключений позволит сократить время на отыскание неисправности и сохранить электроснабжение для потребителей.