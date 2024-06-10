Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги в рамках ремонтной кампании 2024 года обновят разъединители 220 кВ на шести системообразующих подстанциях Средней Волги. Эти работы необходимы для обеспечения бесперебойного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Пензенской и Ульяновской областей, Мордовии и Марий Эл, где проживают в общей сложности около 4 млн человек.

Разъединители – коммутационные аппараты, предназначенные для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования в распределительных устройствах. Это позволяет поддерживать их рабочее состояние и не допускать возникновения аварийных ситуаций. Мероприятия ремонтной программы направлены на успешное прохождение осенне-зимнего периода максимальных нагрузок.

Энергетики обновят в общей сложности 149 единиц оборудования разных уровней напряжения. Наибольшее количество разъединителей отремонтируют на подстанциях 220-500 кВ «Пенза-2», «Помары», «Сердобск». Объекты обеспечивают связь Объединенных энергосистем Средней Волги, Урала и Центра, участвуют в электроснабжении Марий Эл и Пензенской области, в том числе Йошкар-Олы, Волжска, Пензы, Сердобска с суммарным населением более 1 млн человек. Кроме того, подстанции задействованы в перетоке мощности в Казанский и Зеленодольский энергоузлы Татарстана.

Также разъединители отремонтируют на подстанциях 220 кВ «Центролит», «Черемшанская», «Волжская», снабжающих потребителей Ульяновской области, Мордовии и Марий Эл, включая предприятия машиностроительного, нефтехимического, металлургического кластеров, расположенные в данных регионах.