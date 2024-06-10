"Пензаэнерго" развивает сотрудничество с ПГУ

Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» Михаил Кузьмин и заместитель директора по развитию и реализации услуг Денис Самаркин провели рабочую встречу с представителями Пензенского государственного университета (ПГУ) на тему развития сотрудничества в процессе обучения и подготовки студентов к работе в электросетевой компании.

Кафедра «Электроэнергетика и электротехника» ПГУ проводит подготовку студентов по направлению «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Электроэнергетические системы и сети», а также магистров по программе «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность». Студенты и выпускники данных специальностей в настоящее время востребованы в энергокомпании.

Михаил Кузьмин рассказал о возможностях и перспективах работы в филиале «Пензаэнерго», а также заявил о готовности компании принять студентов на производственную, преддипломную практику, о возможностях организации тематических экскурсий на объекты электросетевого хозяйства и профориентационных лекций. Помимо этого высококвалифицированные специалисты-энергетики могут стать кураторами и наставниками выпускников при написании итоговой квалификационной работы.