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"Пензаэнерго" развивает сотрудничество с ПГУ

10 июня 2024, 10:30 144 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» Михаил Кузьмин и заместитель директора по развитию и реализации услуг Денис Самаркин провели рабочую встречу с представителями Пензенского государственного университета (ПГУ) на тему развития сотрудничества в процессе обучения и подготовки студентов к работе в электросетевой компании.

Кафедра «Электроэнергетика и электротехника» ПГУ проводит подготовку студентов по направлению «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Электроэнергетические системы и сети», а также магистров по программе «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность». Студенты и выпускники данных специальностей в настоящее время востребованы в энергокомпании.

Михаил Кузьмин рассказал о возможностях и перспективах работы в филиале «Пензаэнерго», а также заявил о готовности компании принять студентов на производственную, преддипломную практику, о возможностях организации тематических экскурсий на объекты электросетевого хозяйства и профориентационных лекций. Помимо этого высококвалифицированные специалисты-энергетики могут стать кураторами и наставниками выпускников при написании итоговой квалификационной работы.

«Партнерские отношения между ПГУ и «Пензаэнерго» существуют уже длительное время. Многие выпускники вуза трудятся у нас в компании. Это признанная результативная практика, когда подготовка к работе специалиста начинается еще со времени обучения в университете. Но для достижения большего эффекта необходимо вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень. Этого требует от нас современная реальность», - подчеркнул Михаил Кузьмин.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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