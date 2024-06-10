Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Московский регион" повышают надежность электроснабжения населенных пунктов г.о. Красногорск

10 июня 2024, 15:15 423 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Филиал «Северные электрические сети» - ПАО «Россети Московский регион» построил три трансформаторные подстанции 10 кВ в поселке Нахабино, в селах Петрово-Дальнее и Ильинское -Усово на территории г.о. Красногорск.

Результатом работ, которые провели специалисты Красногорского района электрических сетей (РЭС), станет повышение надежности электроснабжения более 1500 потребителей этих населенных пунктов. На очереди – замена более 100 метров воздушной линии 0,4 кВ в деревне Марьино на самонесущий изолированный, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям.

Работы проводились в рамках ремонтной программы, первоочередными задачами которой в 2024 году является также реконструкция 15 трансформаторных подстанций и более 3 км воздушных линий 0,4 кВ.

Реализация ремонтной программы обеспечит готовность сети в отдаленных населенных пунктах г.о. Красногорск к большим нагрузкам и требуемые параметры качества электроэнергии.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
10.06.2024
Еще 13 км трассы Р-216 в Ставропольском крае расширят до четырех полос
10.06.2024
ООО "ЭКМ Холдинг" примет участие в Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2024"
10.06.2024
Завершено строительство подводной КЛ для подключения шельфовой ВЭС Gode Wind 3 к шельфовой платформенной ППС DolWin Kappa
10.06.2024
На Калининской АЭС досрочно завершился плановый ремонт энергоблока №3 с модернизацией оборудования
10.06.2024
"Россети Юг" способствуют развитию индивидуального жилищного строительства в Астраханской области
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно