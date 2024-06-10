Филиал «Северные электрические сети» - ПАО «Россети Московский регион» построил три трансформаторные подстанции 10 кВ в поселке Нахабино, в селах Петрово-Дальнее и Ильинское -Усово на территории г.о. Красногорск.

Результатом работ, которые провели специалисты Красногорского района электрических сетей (РЭС), станет повышение надежности электроснабжения более 1500 потребителей этих населенных пунктов. На очереди – замена более 100 метров воздушной линии 0,4 кВ в деревне Марьино на самонесущий изолированный, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям.

Работы проводились в рамках ремонтной программы, первоочередными задачами которой в 2024 году является также реконструкция 15 трансформаторных подстанций и более 3 км воздушных линий 0,4 кВ.

Реализация ремонтной программы обеспечит готовность сети в отдаленных населенных пунктах г.о. Красногорск к большим нагрузкам и требуемые параметры качества электроэнергии.