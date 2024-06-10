Более 900 частных жилых домов обеспечили электроснабжением специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в I квартале 2024 года. Это составляет почти 70 % от общего числа исполненных договоров на технологическое присоединение за указанный период.

Лидером в развитии малоэтажной застройки является Приволжский район Астраханской области. Здесь специалисты астраханского филиала компании подключили к электросетям 415 домов, предоставив свыше 3,6 МВт мощности. В Астрахани за первые три месяца текущего года энергетики подключили порядка 150 домовладений и земельных участков под ИЖС на общую мощность почти 1,5 МВт. В Икрянинском районе обеспечены электроснабжением более 30 домов (0,4 МВт). При этом в Володарском, Харабалинском и Красноярском районах число желающих построить новые дома составило более 50 суммарно.

Для подключения энергопринимающих устройств для малоэтажной застройки энергетики построили 13 км воздушных линий электропередачи и ввели в эксплуатацию 7 трансформаторных подстанций общей мощностью 460 кВА.

Всего же за первые три месяца 2024 года энергетики исполнили около 1 300 договоров на технологическое присоединение. Новым потребителям предоставлено более 16,5 МВт мощности.

Напоминаем, что потребители имеют возможность подать заявку на технологическое присоединение онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.

Кроме этого, астраханцы могут получить профессиональную бесплатную консультацию или оформить заявку на услуги в 16 Центрах обслуживания потребителей на территории региона. Здесь специалисты оказывают посетителям помощь с подготовкой документов на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также консультируют по другим услугам, которые оказывает филиал.