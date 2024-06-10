«Россети Юг» завершили реализацию I этапа проекта по обеспечению электроснабжения Багаевского гидроузла, строительство которого ведется в Ростовской области.

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» построили две воздушные и две кабельные линии электропередачи 6 кВ и 10 кВ общей протяженностью 2,2 км, установили 21 железобетонную опору. В ходе работ использовался исключительно долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод, а также кабель в оболочке из сшитого полиэтилена.

Также энергетики установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию (БКТП) с масляным трансформатором, который в отличие от «сухих» моделей с воздушным охлаждением более устойчив к колебаниям температуры воздуха и влажности. При нормальном режиме работы и должном обслуживании такое оборудование может эксплуатироваться до 50 лет. Новая БКТП будет подключена к действующей подстанции. Её реконструкция намечена на 2024-2025 годы в рамках II этапа проекта по электроснабжению гидроузла и предусматривает замену трансформатора. После модернизации мощность подстанции увеличится с 6,3 до 10 MBA.

Стоимость проекта по созданию инфраструктуры для технологического присоединения к сетям гидрообъекта составляет почти 146 млн рублей. Срок его завершения – 2025 год. Предоставленная мощность превысит 1,4 МВт.

Багаевский гидроузел – один из крупнейших объектов транспортной инфраструктуры, который возводится на территории Ростовской области в рамках государственного заказа. Цель проекта – повышение транспортной доступности и улучшение условий работы водохозяйственного комплекса региона, а также обеспечение надежности и безопасности судоходства крупнотоннажного флота на Нижнем Дону. В состав строящегося гидроузла входят судоходный шлюз с центральным пунктом управления, верхним и нижним подходными каналами с причально-направляющими сооружениями, водосбросная и земляная плотины, рыбоходно-нерестовый канал и рыбопропускной шлюз, объекты производственного, служебно-технического и вспомогательного назначения, поселок для персонала. Вводится в эксплуатацию гидроузел будет в 2025-2026 годах поэтапно.