В Таттинском районе энергетики ведут ремонтную кампанию

В Таттинском районе энергетики ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках ремонтной кампании 2024 года ведут работы на воздушных линиях электропередачи.

На ВЛ 110 кВ «Чурапча — Хандыга» уже заменено 65 опор. На ВЛ 35 кВ «Уолба — Усть-Татта» и «Ытык-Кюель — ДЭС Чурапча» энергетики заменили 18 П-образных опор. На ВЛ 10 кВ Л-Баяга для предотвращения технологических нарушений произведена расчистка бульдозером 19,038 га просеки.

Основной объем ремонтных работ на ЛЭП выполнен до наступления весенней распутицы, когда была возможность заезда тяжелой спецтехники на труднодоступные участки линий. В настоящее время ремонтные работы ведутся на ВЛ 10 кВ Л-Победа. В мае здесь заменили 11 одностоечных опор. На участке линии протяженностью 2,08 км провод марки АС заменен на самонесущий изолированный провод СИП.

Ремонтные работы направлены на повышение надежности электроснабжения населенных пунктов Таттинского района, являющегося одним из ведущих сельскохозяйственных районов республики.