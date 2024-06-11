Энергетики компании «Россети Московский регион» выполнили комплекс технических мероприятий в целях надежного электроснабжения потребителей Волоколамского городского округа.

В населенных пунктах Михайловское, Калистово, Калеево, Ярополец, где проживает порядка 1,5 тыс. жителей, специалисты отремонтировали четыре комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Также вблизи садоводческих объединений «Татьянино» в д. Татьянино, «Флора» в д. Пристанино, где суммарно проживает почти 900 жителей, на участке воздушной линии 10 кВ энергетики заменили более 5,5 км километра алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный.

Помимо этого, в рамках освоения современного вида работ бригада выполнила под напряжением сухую чистку трансформатора мощностью 250 кВА в трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ № 1115. От данной ТП электроснабжение получают порядка 900 жителей деревни Пагубино. Таким образом, во время выполнения технических мероприятий в электроустановке, электроснабжение потребителям подавалось в штатном режиме. Все работы проводились под строгим контролем министерства энергетики Московской области.