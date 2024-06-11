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КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" награжден Дипломом выставки "Комплексная безопасность"

11 июня 2024, 13:30 383 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» награжден Дипломом выставки «Комплексная безопасность», которая прошла в Москве под эгидой МЧС России. Завод удостоился награды за изобретение комплекта «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС).

БЭС – это совместная разработка Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», кафедры электроэнергетических систем НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации». Она позволяет обеспечить оперативное электроснабжение временных или удаленных объектов: мобильные госпитали, штабы или палаточные лагеря, вахтовые поселки, охранные системы протяженных периметров и т.п.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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