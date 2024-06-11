Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» награжден Дипломом выставки «Комплексная безопасность», которая прошла в Москве под эгидой МЧС России. Завод удостоился награды за изобретение комплекта «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС).
БЭС – это совместная разработка Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», кафедры электроэнергетических систем НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации». Она позволяет обеспечить оперативное электроснабжение временных или удаленных объектов: мобильные госпитали, штабы или палаточные лагеря, вахтовые поселки, охранные системы протяженных периметров и т.п.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter