Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» награжден Дипломом выставки «Комплексная безопасность», которая прошла в Москве под эгидой МЧС России. Завод удостоился награды за изобретение комплекта «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС).

БЭС – это совместная разработка Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», кафедры электроэнергетических систем НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации». Она позволяет обеспечить оперативное электроснабжение временных или удаленных объектов: мобильные госпитали, штабы или палаточные лагеря, вахтовые поселки, охранные системы протяженных периметров и т.п.