Речь идет о двух объектах капитального ремонта, расположенных на отрезке с 375-го по 390-й км автодороги М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург) в Переволоцком районе Оренбургской области.

Основная цель указанных работ – расширение с двух до четырех полос движения 15-километрового участка с доведением технических параметров дороги до нормативных требований. В рамках капитального ремонта предусмотрены замена дорожной одежды, устройство разделительных полос, формирование и планирование откосов, а также устройство водоотводных сооружений.

К строительно-монтажным работам на первом участке – с 375-го по 379-й км – федеральные дорожники приступили в августе 2023 года. На сегодняшний день на объекте на 60% выполнены снятие природно-растительного слоя и уплотнение грунта. Кроме того, на 75% завершено устройство подстилающего слоя и присыпных обочин из песко-гравийной смеси, а также нижнего и верхнего слоев оснований. Завершить работы полностью планируется до конца дорожно-строительного сезона 2024 года.

Вместе с тем выполняются работы по расширению проезжей части с двух до четырех полос движения и на втором участке капитального ремонта – с 379-го по 390-й км. Ввести его в строй планируется в 2026 году.

Благодаря устройству двух дополнительных полос повысится безопасность дорожного движения, а пропускная способность дороги увеличится до 11 тыс. автомобилей в сутки.