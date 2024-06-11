Подмосковные энергетики продолжают реализовывать мероприятия по технологическому присоединению объектов к электросетям. Так, в рамках договора о техприсоединении в городском округе Воскресенске специалисты обеспечили дополнительной мощностью новое предприятие по производству кабельной продукции.

ООО «Белтелекабель» строится вблизи села Новлянского. Для выдачи мощности в размере 550 кВт энергетики «Россети Московский регион» заменили в существующей трансформаторной подстанции два трансформатора мощностью по 630 кВА на два трансформатора увеличенной мощности – по 1000 кВА каждый. Также предприятие было обеспечено двумя трехфазными приборами коммерческого учета электрической энергии. Основным источником электроснабжения предприятия стала подстанция 110 кВ «Федино».

Благодаря выполненному комплексу мероприятий по технологическому присоединению мощность заявителя увеличена до 1155 кВт, необходимых для запуска основного производства. Министерство энергетики Московской области тщательно контролировало все мероприятия, выполняемые компанией.

Компания «Белтелекабель» – один из крупнейших представителей кабельной промышленности в Белоруссии и странах СНГ. На новом предприятии в Подмосковье планируется выпускать волоконно-оптические и сигнально-блокировочные кабели. Производство, строящееся при поддержке Фонда развития промышленности Московской области, планируют запустить в третьем квартале 2024 года. Реализация проекта позволит создать на предприятии 150 новых рабочих мест.