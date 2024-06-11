Готовность здания инжектора - одного из самых сложных объектов всего комплекса синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)"- к началу июня составляет 90%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Во второй половине месяца начинаем монтаж оборудования", - цитирует пресс-служба директора Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН, академика РАН Валерия Бухтиярова.

Бухтияров рассказал, что комплекс стендов и испытаний, на котором планируется собирать оборудование для СКИФ, также готов более чем на 90%. По мнению директора, работы ведутся очень оперативно даже по мировым меркам. Например, проект аналогичного источника синхротронного излучения в Бразилии реализовывался порядка восьми лет, из которых строительство заняло пять лет. СКИФ же сооружается с 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на вице-губернатора Новосибирской области Ирину Мануйлову, работы по возведению в Новосибирске центра коллективного пользования и источника синхротронного излучения СКИФ идут строго по графику, при том что уровень их технической сложности очень высок. На сегодняшний день ключевой объект СКИФ - здание инжектора - уже почти готово. Там завершается устройство кровельного покрытия, идут отделочные работы и монтаж внутренних инженерных коммуникаций.

СКИФ - один из крупнейших в России за последние десятилетия проект в области научно-исследовательской инфраструктуры. Строительство ЦКП "СКИФ" по национальному проекту "Наука и университеты" ведется в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс из 34 зданий возводится на территории 30 га, общая площадь застройки - 86,8 тыс. кв. м. Диаметр основного кольца ускорителя фотонов - 240 м, этот объект не имеет аналогов в мире.

Основу комплекса составляют здания инжектора, накопителя и экспериментальных станций. Заказчик и застройщик проекта - Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН. Головным изготовителем оборудования для ускорительно-накопительного комплекса является Институт ядерной физики СО РАН.