Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» приступили к ремонту оборудования подстанции 35 кВ «Зарево» в Шовгеновском районе Республики Адыгея. Энергообъект обеспечивает электроэнергией население, объекты АПК и социальные учреждения Заревского сельского поселения с общей численностью жителей свыше 2,7 тысячи человек.

Энергетики выполнят ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования: трансформаторов, выключателей, разъединителей, распределительных устройств, проведут противопожарные мероприятия, обновят металлические конструкции и диспетчерские наименования.

С начала текущего года энергетики провели ремонт подстанционного оборудования 18 высоковольтных центров питания, близятся к завершению работы на подстанции 35 кВ «Гиагинская» в Гиагинском районе Республики Адыгея.

Адыгейские электрические сети обеспечивают подачу электроэнергии в населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея. В зоне эксплуатационной ответственности предприятия 60 подстанций 35-110 кВ, более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.