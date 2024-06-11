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"Россети Юг" повышают надежность электроснабжения жителей правобережной части Астрахани

11 июня 2024, 14:00 386 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

С начала 2024 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтировали в распределительной сети 0,4-10 кВ Трусовского района Астрахани 6 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), свыше 320 изоляторов. Энергетики также заменили 9 км провода, усилили и заменили более 90 опор, из них 20 опор на самой большой улице – Староастраханской.

Энергетики отремонтировали 6 трансформаторных подстанций и обрезали ветви почти 100 деревьев и кустарников в охранной зоне трасс ЛЭП, которые угрожали безопасной эксплуатации энергообъектов.

Проведённые работы позволят повысить надежность электроснабжения жителей развивающегося Трусовского района с численностью населения свыше 100 тыс. человек в период сезонных нагрузок.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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