Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
С начала 2024 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтировали в распределительной сети 0,4-10 кВ Трусовского района Астрахани 6 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), свыше 320 изоляторов. Энергетики также заменили 9 км провода, усилили и заменили более 90 опор, из них 20 опор на самой большой улице – Староастраханской.
Энергетики отремонтировали 6 трансформаторных подстанций и обрезали ветви почти 100 деревьев и кустарников в охранной зоне трасс ЛЭП, которые угрожали безопасной эксплуатации энергообъектов.
Проведённые работы позволят повысить надежность электроснабжения жителей развивающегося Трусовского района с численностью населения свыше 100 тыс. человек в период сезонных нагрузок.
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