Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» в 2024 году отремонтируют 8 километров линий электропередачи (ЛЭП) в распределительной сети мощностью 0,4-10 кВ и оборудование 12 трансформаторных подстанций в Лаганском районе Республики Калмыкия. Энергетики заменят свыше 200 изоляторов и около 40 опор. Для снижения риска повреждения ЛЭП произведут опиловку деревьев и расчистку почти 2 га трасс от древесно-кустарниковой растительности.

Выполнение этих мероприятий позволит повысить качество и надежность электроснабжения Лаганского района, численность населения которого составляет почти 20 тысяч человек. Надёжной подачей электроэнергии также будут обеспечены образовательные и медицинские учреждения, объекты культуры, жилищно-коммунального хозяйства, сотовой связи, почтовые отделения.