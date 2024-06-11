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"Россети Юг" улучшат электроснабжение Лаганского района Калмыкии

11 июня 2024, 16:30 338 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» в 2024 году отремонтируют 8 километров линий электропередачи (ЛЭП) в распределительной сети мощностью 0,4-10 кВ и оборудование 12 трансформаторных подстанций в Лаганском районе Республики Калмыкия. Энергетики заменят свыше 200 изоляторов и около 40 опор. Для снижения риска повреждения ЛЭП произведут опиловку деревьев и расчистку почти 2 га трасс от древесно-кустарниковой растительности.

Выполнение этих мероприятий позволит повысить качество и надежность электроснабжения Лаганского района, численность населения которого составляет почти 20 тысяч человек. Надёжной подачей электроэнергии также будут обеспечены образовательные и медицинские учреждения, объекты культуры, жилищно-коммунального хозяйства, сотовой связи, почтовые отделения.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЭНЕРГО, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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