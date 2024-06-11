В рамках годового плана работ по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга» энергетики филиала «Саратовские РС» отремонтировали участок воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Лепехинка-Новоузенск между подстанциями (ПС) 110/35/10 кВ «Малый Узень» и «Новоузенская». Специалисты заменили порядка 1 тыс. изоляторов.

По ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск электроэнергия поступает на ПС 110/35/10 кВ «Малый Узень», расположенную на территории Питерского района. ПС обеспечивает электроснабжение села и двух поселков с населением около 2,4 тыс. человек. Через территориальную сетевую организацию ПС 110/35/10 кВ «Новоузенская» задействована в электроснабжении города Новоузенск. Непосредственно к центру питания подключены 11 населенных пунктов, где проживают почти 4 тыс. человек. При необходимости может использоваться в ремонтных схемах питания подстанций Заволжского участка Левобережного ПО. Также линия используется для транзита электроэнергии в Волгоградскую область.

Ремонт участка ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск повышает устойчивость её работы, позволяет обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей, в том числе в предстоящий осенне-зимний период.