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"Саратовские РС" повысили надежность электроснабжения потребителей Новоузенского и Питерского районов

11 июня 2024, 15:45 367 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

В рамках годового плана работ по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга» энергетики филиала «Саратовские РС» отремонтировали участок воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Лепехинка-Новоузенск между подстанциями (ПС) 110/35/10 кВ «Малый Узень» и «Новоузенская». Специалисты заменили порядка 1 тыс. изоляторов.

По ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск электроэнергия поступает на ПС 110/35/10 кВ «Малый Узень», расположенную на территории Питерского района. ПС обеспечивает электроснабжение села и двух поселков с населением около 2,4 тыс. человек. Через территориальную сетевую организацию ПС 110/35/10 кВ «Новоузенская» задействована в электроснабжении города Новоузенск. Непосредственно к центру питания подключены 11 населенных пунктов, где проживают почти 4 тыс. человек. При необходимости может использоваться в ремонтных схемах питания подстанций Заволжского участка Левобережного ПО. Также линия используется для транзита электроэнергии в Волгоградскую область.

Ремонт участка ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск повышает устойчивость её работы, позволяет обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей, в том числе в предстоящий осенне-зимний период.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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