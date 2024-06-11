В Ленинградской области продолжается строительство новой дороги, которая станет продолжением Пискарёвского проспекта и улучшит транспортную доступность будущих жилых кварталов между КАД и границей Санкт-Петербурга. Протяжённость автомобильного участка составит более 6 км. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).

«Механизм ИБК действует в нашей стране с 2021 года и позволяет реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты, целью которых является социальное развитие регионов и улучшение качества жизни россиян. Благодаря этой мере государственной поддержки строятся, в частности новые автомобильные дороги. В их числе новый участок транспортной инфраструктуры во Всеволожском районе Ленинградской области. С привлечением средств ИБК планируется существенно разгрузить действующую дорожную сеть и обеспечить беспрепятственное транзитное движение автотранспорта из Санкт-Петербурга до автодороги «Санкт-Петербург – Матокса», минуя город Мурино и деревню Новое Девяткино», – рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Строящаяся четырёхполосная дорога будет проходить по незастроенной территории, на которой в соответствии с генеральными планами Санкт-Петербурга и Муринского городского поселения Ленинградской области предполагается строительство новых жилых районов. Она будет начинаться в Красногвардейском районе от развязки КАД с Пискарёвским проспектом, пересекать реку Большая Охта, через которую построят железобетонный мост длиной 144 метра, и выходить на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса». Расчётная скорость движения автотранспорта – 100 км/час.

«Восточный обход Мурино – один из трёх больших инфраструктурных проектов, которые вместе с реконструкцией транспортной развязки между Мурманским шоссе и Кудрово и расширением Колтушского шоссе реализуются под контролем инспекторов РосСтройКонтроля. Помимо строительства самой дороги и моста через реку Большая Охта, проектом также предусмотрены мероприятия по отведению поверхностных дождевых стоков с проезжей части автодороги на локальные очистные сооружения, защите земляного полотна от ветровой и водной эрозии и возведение шумозащитных экранов. В настоящее время готовность объекта составляет 12%», – отметил генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

Инфраструктурное развитие, в том числе посредством использования инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.