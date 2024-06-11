ООО "Рециклинг-Инновации-Технологии" ("Реинтех") планирует построить в пос. Алексеевка, входящего в г.о. Кинель, завод по переработке алюминиевых ломов и производству вторсплавов. Информацию подтвердили в компании "РУСАЛ", которая будет одним из крупных покупателей продукции самарского завода.

Ранее "РУСАЛ" выступил заказчиком проектных работ по реконструкции производственного корпуса на ул. Силикатной, 9 в Алексеевке с целью размещения завода по переработке вторичного алюминия мощностью 45 тыс. тонн в год.

По этому адресу расположено литейное производство площадью 14,7 тыс. кв. м на участке 5,2 гектара. В 2020 - 2022 г. в сети появлялись объявления о продаже завода за 95,4 млн рублей.

По данным ЕГРН, с ноября 2023 г. новым собственником площадки стало ООО "Реинтех". До этого с 2017 г. производством владело ООО "Русал Ресал" с пропиской в Новосемейкино.

ООО "Реинтех", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Алексеевке по адресу производства в июле 2023 года. Уставный капитал - 1 млн рублей. Основной вид деятельности - производство алюминия. Гендиректор - Олег Ясевич. Владелец - Николай Нестеров.

"Мы планируем построить в Самарской области самый современный в России и СНГ завод по переработке алюминиевых ломов и производству вторсплавов, - рассказали в компании "Реинтех". - Детали будем готовы озвучить рынку на более поздних этапах проекта. Мы рассматриваем компанию "РУСАЛ" как нашего стратегического партнера, принципиальные договоренности уже достигнуты. Планируем, что "РУСАЛ" будет покупать у нас вторичные сплавы, что позволит ему снижать углеродный след собственной продукции".

В российской компании подтвердили информацию о потенциальном сотрудничестве с "Реинтехом". "РУСАЛ" постоянно увеличивает количество собственных проектов по переработке алюминия, но при этом всячески поддерживает инициативы по рециклингу алюминия и у своих партнеров. "РУСАЛ" заинтересован в покупке качественного переработанного металла у высокотехнологичных и надежных партнеров", - прокомментировали в алюминиевой компании.

При производстве алюминия в атмосферу выделяется значительное количество углекислого газа: в среднем по миру — 12,5 т при выпуске одной тонны алюминия. Углеродный след переработанного или вторичного алюминия ниже: так как этот металл уже выплавлен и потреблен, считается, что углеродный след вторичного алюминия стремится к нулю. "Поэтому все алюминиевые компании мира, "РУСАЛ" в том числе, стремятся вовлечь в производство больше вторичного алюминия — это снижает средний углеродный след всей продукции. Мы и сами перерабатываем вторичный алюминий, и готовы закупать его у сторонних поставщиков", - объяснили в "РУСАЛе".