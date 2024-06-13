В День России 12 июня США объявили, что обновляют санкционный список. В этот раз под ограничения попали около 300 компаний и физических лиц. Но главное, что под санкции попала Московская биржа, а также входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). В ответ российская площадка объявила, что приостанавливает торги долларами и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах.

Данная новость стала для многих кабельщиков неожиданностью. Основной причиной для беспокойства стала неопределенность относительно курса доллара в контрактах на закупку катанки. Портал RusCable.Ru запросил комментарии от представителей кабельной отрасли и собирает мнение как от кабельных заводов, так и от поставщиков медной катанки.

Первый оперативный комментарий дал Президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков:

«Щедрые» подарки наших американских партнеров на День России серьезно встревожили население, которое ожидаемо выстроилось в очередь к обменникам. Стоит ли волноваться кабельщикам? На мой взгляд, в краткосрочном периоде оснований нет. Основной риск — отсутствие курса доллара ЦБ РФ, не важно низкого или высокого, парализует продажу как медной, так и алюминиевой катанки. Но такой сценарий крайне маловероятен, так как ЦБ еще в октябре 2022 года своим приказом установил процедуру формирования курса в в ситуации прекращения организованных биржевых торгов. Этот комментарий я делаю в час дня по Москве, пока действует старый курс, но я уверен на 100% что к вечеру Банк России установит курс на завтра. Естественным образом повысится волатильность курса, но пока в моменте она удивляет — курс рубля укрепляется. Хотя еще вчера вечером некоторые особенно продвинутые банки предлагали доллар по 200 рублей. Что касается долгосрочных последствий введения очередных санкций, то это совсем другая история и постараюсь дать более развернутый комментарий позже. Максим Третьяков Президент Ассоциации "Электрокабель"

Некоторые кабельщики разделяют мнение Президента АЭК и считают, что ничего страшного не случится. Например, генеральный директор АО "Людиновокабель" Вадим Чайко достаточно спокойно прокомментировал новые санкции.

На мой взгляд введение новых санкций не окажет существенного влияния на кабельную отрасль, научившуюся за последние годы успешно функционировать в условиях турбулентности за счёт быстрой адаптации к изменению экономических и рыночных условий. Немного изменится алгоритм принятия решений: если раньше мы ориентировались на биржу, то теперь станем следить за курсом, назначаемым ЦБ, и, наверное, будем чуть хуже понимать, с чем связано то или иное изменение курса. Однако, надеюсь, что резких скачков нам ожидать не стоит. Открытым остаётся вопрос о реакции на ситуацию со стороны производителей металлов. Пока не ясно, как всё скажется на их экспортных сделках, велики ли будут потери, которые металлисты постараются компенсировать за счёт увеличения премии. Поскольку на рынке достаточно продолжительное время идёт переориентация на внутреннего потребителя, думаю, и в этом вопросе сильных потрясений не случится. Вадим Чайко Генеральный директор АО "Людиновокабель"

Cергей Хромов, коммерческий директор КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" видит несколько вариантов развития событий, от перехода к золоту и юаню, до ведения расчетов в криптовалютах.

Для кабельной промышленности остро стоит вопрос валютного курса, а именно – определение стоимости доллара США.

Введение санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) фактически остановило работы биржевой системы определения стоимости доллара, когда цена определялась равновесным значением между спросом и предложением, покупателем и продавцом.

В текущей ситуации видится несколько вариантов развития событий.

Первый, это определение стоимости доллара через кросс-курсы, например, высоколиквидного в России юаня, или иных валют. Плюсы механизма, это высокая точность курсов, а минус – это конъюнктурная зависимость от Китая, и на практике «уход» в зону юаня, а не рубля.

Второй, это определение стоимости валюты в соотношении к высоколиквидным металлам, как основное – золото. Здесь усложняется процесс определение ценообразование, так как «наслаиваются» конвертации в связке доллар/золото/рубль. Так же доллар не является валютой, обеспеченной золотом. Из плюсов – историческая стабильность золота, как мерила стоимости.

Третий – определение стоимости через механизмы криптовалют. Но тут мы столкнемся с недостаточностью нормативно-правовой базы, что несомненно, негативно отразится на результате формирования курса.

Четвертый вариант носит не рыночный характер, когда ЦБ как регулятор будет выставлять курс исходя из своего видения и понимания текущего платежного баланса. Результат очевиден – любые не рыночные механизмы трудно прогнозируются, приводят к дестабилизации бюджетирования для участников рынка.

Пятый механизм – комбинированный. Он включает в себя использование широкого спектра внеберживых механизмов и позволит сбалансировать курс исходя из разных источников данных. Мы склоняемся к принятию комбинированного метода, в текущей ситуации он оправдан.

Что касается стоимости доллара к рублю, то мы в краткосрочном диапазоне ожидаем разовых скачков в пределах границы 90-110 руб. за доллар. И стабилизации в значении 96-99 руб./$. В среднесрочной перспективе ожидаем незначительное ослабление рубля к концу года до 102-105 руб./$ Сергей Хромов Коммерческий директор КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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