К 2030 году в мире может возникнуть перенасыщение нефтью

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Согласно новому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованному 12 июня, общий объем поставок нефти в мире вырастет примерно до 15,5 миллионов тонн в день к 2030 году, что, по словам группы, составит 1 миллион тонн в день сверх прогнозируемого спроса.
Основным фактором перенасыщения эксперты из МЭА считают массовый переход граждан развитых стран на электромобили. По подсчетам агенства, к 2030 году мировые продажи автомобилей могут достичь планку в 40 миллионов, причем каждый второй новый автомобиль будет электромобилем. Повышение топливной эффективности обычных транспортных средств, сокращение использования нефти для производства электроэнергии, а также рост мировых мощностей по добыче нефти, являются факторами, ведущими в конечном счете к опережению роста спроса.
При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 23 апреля 2024 года, экспорт нефти из России в 2024 году увеличится на 2.9% по сравнению с 2023 годом (по словам вице-премьера Правительства РФ Александра Новака, в 2023 году экспорт нефти из России составил 234,3 миллионов тонн баррелей), а в 2025-2027 году будет расти со средним темпом 3,6% в год.
Как именно скажется перенасыщение нефти на экономику России пока неизвестно.
Вы видите часть этого материала
2500 ₽
11 998 ₽
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter