К 2030 году в мире может возникнуть перенасыщение нефтью

Согласно новому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованному 12 июня, общий объем поставок нефти в мире вырастет примерно до 15,5 миллионов тонн в день к 2030 году, что, по словам группы, составит 1 миллион тонн в день сверх прогнозируемого спроса.

Основным фактором перенасыщения эксперты из МЭА считают массовый переход граждан развитых стран на электромобили. По подсчетам агенства, к 2030 году мировые продажи автомобилей могут достичь планку в 40 миллионов, причем каждый второй новый автомобиль будет электромобилем. Повышение топливной эффективности обычных транспортных средств, сокращение использования нефти для производства электроэнергии, а также рост мировых мощностей по добыче нефти, являются факторами, ведущими в конечном счете к опережению роста спроса.

При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 23 апреля 2024 года, экспорт нефти из России в 2024 году увеличится на 2.9% по сравнению с 2023 годом (по словам вице-премьера Правительства РФ Александра Новака, в 2023 году экспорт нефти из России составил 234,3 миллионов тонн баррелей), а в 2025-2027 году будет расти со средним темпом 3,6% в год.

Как именно скажется перенасыщение нефти на экономику России пока неизвестно.

