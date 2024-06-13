На заводе «Кристалл» освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди. Сегодня прошла презентация продукции.



«Кристалл» – единственное предприятие в России, на котором производят такие проводники. Завод способен выдавать до 150 тонн продукции в месяц – это полностью покрывает потребность российского рынка!



Полые проводники – важная техническая часть при сборке приборов для исследования плазмы, аппаратов МРТ, электромобилей и другой техники. Раньше российским предприятиям приходилось закупать их за рубежом, но, сами понимаете, учитывая санкционные ограничения, в последнее время это было непросто. Теперь наше местное предприятие сможет обеспечить эту потребность.



На заводе побывали специалисты и учёные Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, взяли пробные образцы, чтобы проанализировать качество проводников. Уверен, продукция уже скоро появится на российском рынке.



«Кристалл» после долгих лет простоя заработал (https://t.me/sergeymeniaylo/78) снова в 2022 году. Сегодня здесь выпускают уникальный продукт – чистейшую бескислородную медь, крайне востребованную в современной электронной промышленности: ее чистота – 99,99%. Металл такой пробы выпускается только на нашем предприятии! Что важно – производство абсолютно безопасно с экологической точки зрения.