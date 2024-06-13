В Московской области усиленными темпами идет реализация мероприятий по капитальному ремонту электрообъектов. Работы проводятся в разных муниципалитетах Подмосковья под контролем министерства энергетики Московской области.

Как отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, подмосковная энергосетевая компания «Мособлэнерго» с начала года почти на треть выполнила работы по программе капитального ремонта электрообъектов Подмосковья. Уже отремонтировано 83,5 км ЛЭП, в 95 подстанциях электрооборудование заменено на новое, приведены в порядок 57 зданий электроустановок, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 38 га охранных зон воздушных линий электропередачи.

Капитальные ремонты электросетевого хозяйства проводятся компанией ежегодно для обеспечения надежного электроснабжения жителей Московской области. Одна из главных задач — подготовка электрообъектов к предстоящему отопительному сезону.

Лидерами по объему запланированных работ стали городские округа: Подольск, Одинцовский, Раменский и Пушкинский. На этих территориях находится наибольшее количество объектов, которые необходимо отремонтировать, чтобы обеспечить жителей качественным и надежным круглогодичным электроснабжением. Так, например, только в Подольске, в том числе в микрорайоне Климовске, в этом году запланирован ремонт почти 8 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

«Всего в 2024 году в Московской области энергетики отремонтируют 353 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, что на 26 км больше, чем в 2023 году. Также по программе капремонта в этом году планируется заменить электрооборудование 262 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и отремонтировать здания 258 ТП и РП» – добавил Евгений Хромушин.

Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

К ноябрю практически все мероприятия по программе планируется завершить. Именно в ноябре компания получает паспорт готовности к работе в осенне-зимний период на территории Подмосковья на основании решения Минэнерго России.