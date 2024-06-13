Проектные работы по глиноземному заводу «Русала» в Ломоносовском районе Ленинградской области начнутся в конце 2024 г. – начале 2025 г. Об этом в интервью изданию «Ведомости Северо-Запад» сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов.

По его словам, сейчас продолжаются изыскательские работы, в частности, идет процесс изыскания земель под портовый терминал и дорожную инфраструктуру. «После этого начнутся проектные работы, будут даны оценки по воздействию на окружающую среду, и эти результаты представят общественности. Только потом уже будут приняты финальные решения», — рассказал Ялов.

Он подчеркнул, что строительство глиноземного завода – вопрос обеспечения безопасности и независимости алюминиевой промышленности России. «Было принято абсолютно правильное решение о размещении завода по обогащению бокситовой руды и получению глинозема недалеко от портовых терминалов», — добавил Ялов.

Напомним, на ПМЭФ-2023 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО «Русский Алюминий Менеджмент» Евгений Никитин подписали соглашение на строительство глиноземного завода и глубоководного порта в Усть-Луге. Объем инвестиций в проект составит 400 млрд руб. Согласно подписанному соглашению первая очередь проекта мощностью 2,4 млн т должна быть готова в 2028 г., вторая с аналогичной мощностью – в 2032 г. Проект предусматривает строительство четырех технологических линий глиноземного производства и глубоководного порта с сопутствующей инфраструктурой, шламохранилища, энергетической инфраструктуры и вспомогательных объектов. Сырье для глиноземного завода в Ленобласти компания планирует привозить с собственного предприятия в Гвинее.

Потребность в строительстве нового производства связана с тем, что после начала СВО «Русал» потерял завод в Николаеве на Украине – он был национализирован вместе с другими активами миллиардера Олега Дерипаски. Австралия прекратила поставки глинозема в Россию, Ирландия также ввела ограничения на поставки оксида алюминия с собственного завода «Русала» в этой стране.

При этом Ялов уточнил, что завод «точно нужен». Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что для реализации проекта уже решены все ключевые моменты. Так, технологии и оборудование, по его словам, будут применять такие же, как на современном глиноземном заводе в Китае металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM). Напомним, что «Русал» приобрел в октябре прошлого года 30% акций китайской компании. Тогда в пресс-службе российского производителя алюминия сообщали, что это поможет укрепить сырьевую безопасность России.

При этом к началу реализации проекта требуемый объем инвестиций может вырасти на 10-15%, считает Чернов. «Инфляция в России в мае 2024 г. достигла 8,17% в годовом выражении. Технологии и оборудование для строительства глиноземного завода в Ленинградской области приедут из Китая, а логистика из Китая за год тоже выросла в цене. Поэтому увеличение оценочной стоимости строительства этого завода на 10–15% вполне вероятно», — пояснил эксперт.

Эксперт экологического движения «Раздельный сбор» Анна Гаркуша не исключает, что сроки реализации проекта и получение итогового заключения государственной экологической экспертизы могут затянуться из-за пристального внимания общественности. Она привела в пример строительство мусороперерабатывающих заводов в Ленобласти. Так, жители пытались оспорить через суд заключение государственной экологической экспертизы проектной документации «Комплекс по переработке отходов «Дубровка». Суд прекратил производство по делу, но такие моменты затягивают реализацию проектов, отмечает эксперт.

«От активности местных жителей будет зависеть скорость реализации проекта. Инвесторам и властям, в свою очередь, необходимо доказать безопасность завода», — подчеркнула Гаркуша.

Напомним, что ранее власти Ленинградской области неоднократно сообщали, что взяли реализацию проекта по строительству глиноземного завода, включая все этапы экспертиз и общественные слушания, на «особый контроль». Как отметил Ялов, вопрос экологии – это «тот вопрос, которым озабочены в правительстве области». «Законодательство России предъявляет к инвесторам самые строгие требования, в том числе по использованию современных технологий», – отметил он.