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RusCable Live - Курс дня. Как санкции против Мосбиржи и курс ЦБ РФ повлияют на кабельщиков?

13 июня 2024, 20:33 258 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
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Специальный выпуск RusCable Live с разбором ситуации и комментариями от кабельных заводов и предприятий. Обсуждаем в прямом эфире, читаем комментарии от кабельщиков и смотрим новый курс ЦБ РФ. Актуальные новости в оперативном формате.

Что обсудим в эфире:

  • Что с курсом ЦБ РФ. Как санкции скажутся на кабельном бизнесе?
  • Не знаете как воспитать новое поколение профессионалов - берите пример с IEK и АЭК
  • Новый завод LAN-кабеля с HABSANS.
  • ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ отметит юбилей
  • МЭИ обучает ИИ электротехнике.

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Обсуждают на форуме (12)
Метки: АЭК, САНКЦИИ, ЭКОНОМИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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