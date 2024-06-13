Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Специальный выпуск RusCable Live с разбором ситуации и комментариями от кабельных заводов и предприятий. Обсуждаем в прямом эфире, читаем комментарии от кабельщиков и смотрим новый курс ЦБ РФ. Актуальные новости в оперативном формате.
Что обсудим в эфире:
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