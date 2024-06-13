Специальный выпуск RusCable Live с разбором ситуации и комментариями от кабельных заводов и предприятий. Обсуждаем в прямом эфире, читаем комментарии от кабельщиков и смотрим новый курс ЦБ РФ. Актуальные новости в оперативном формате.

Что обсудим в эфире:

Что с курсом ЦБ РФ. Как санкции скажутся на кабельном бизнесе?

Не знаете как воспитать новое поколение профессионалов - берите пример с IEK и АЭК

Новый завод LAN-кабеля с HABSANS.

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ отметит юбилей

МЭИ обучает ИИ электротехнике.

Партнер трансляции ООО «Томскккабель»