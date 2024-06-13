За 5 месяцев 2024 года в отдел взаимодействия с клиентами (ОВК) филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» поступило более 2,5 тыс. обращений.

Большинство из них – заявки на технологическое присоединение объектов к сетям филиала, их количество – более тысячи. Также ОВК филиала принял 670 обращений по вопросам, связанным с переоформлением технологического присоединения при смене собственника, и 254 заявок на выполнение дополнительных услуг. Кроме того, обращения по различным вопросам в филиал поступают через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (1604 за 5 месяцев).

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.