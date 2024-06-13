Основанная в 1955 году как первая телеграфная компания в Южной Корее корпорация Taihan Cable & Solution Co., Ltd. известна своим производством электрических проводов и кабелей для электроснабжения и связи. Компания, обладающая мощной и надёжной инфраструктурой для производства подводных кабелей, позиционирует себя как основной глобальный поставщик продукции для морской ветровой энергетики.

В мае 2024 года был завершён первый этап строительства завода по производству подводных кабелей в районе Годэ (Godae) Национального промышленного комплекса Asan (Asan National Industrial Complex) в г. Танджин (Dangjin-si) в провинции Чхунчхон-Намдо (Chungcheongnam-do) и состоялась торжественная официальная церемония открытия завода.

Завод №1 по производству подводных кабелей, занимающий площадь около 44800 квадратных метров вблизи порта Пхентхэк-Данджин (Pyeongtaek’s Dangjin Port), строится в два этапа. Первый этап, предусматривающий создание производства кабелей для соединения ветрогенераторов морских ветровых комплексов, был завершен в мае этого года. После серии испытаний и производства опытных образцов планируется, что завод приступит к полномасштабной эксплуатации, начиная с производства кабелей для соединения ветровых турбин для морского ветроэнергетического проекта Yeonggwang Nakwol.

В декабре прошлого года компания Taihan Cable & Solution заключила контракт на сумму около 100 миллиардов корейских вон на поставку соединительных кабелей для того же проекта в г. Йонгванг (Yeonggwang-gun) в провинции Чолла-Намдо (Jeollanam-do).

Во время церемонии открытия завода представитель руководства компании подчеркнул стратегическую важность недавно построенных производственных объектов и заявил, что теперь имеются все возможности для удовлетворения быстро растущего ежегодного спроса на подводные кабели, а с приобретением судна для прокладки кабелей получены дополнительные возможности, что позволяет компании стать лидером в мировой индустрии подводных кабелей.

В настоящее время ведётся строительство второй очереди завода подводных кабелей №1, включающей мощности по производству экспортных кабелей, предназначенных для передачи электроэнергии, вырабатываемой оффшорными ветровыми электростанциями, в береговые электрические сети. Завершение строительства запланировано на первую половину 2025 года. Второй завод по производству подводных кабелей будет оснащён современным оборудованием для вертикальной непрерывной вулканизации (VCV) для производства экспортных кабелей и высоковольтных кабелей постоянного тока, и в настоящее время проходит заключительную стадию выбора площадки для строительства.