"Россети" расширили четыре питающих центра Чеченской Республики, увеличив их общую мощность на 70% - до 125 МВА, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В частности, группа завершила модернизацию подстанций 110 кВ "ГРП-110" и "Октябрьская" и 35 кВ "Беной" и "Аэропорт", которые играют важную роль в электроснабжении Грозного и Аргуна, высокогорного Ножай-Юртовского района и международного аэропорта им. Ахмат-Хаджи Кадырова. Общая стоимость мероприятий составила 1,3 млрд рублей, работы проводились в рамках программы повышения надежности функционирования сетевого комплекса региона (ППН).

В ходе работ специалисты "Чеченэнерго" установили новый силовые трансформаторы большей мощности, что позволило снизить риски перегрузки сети и обеспечить резерв мощности для подключения новых потребителей. На подстанциях 110 кВ "ГРП-110" и 35 кВ "Беной" энергетики выполнили замену существующих трансформаторов, а на питающих центрах 110 кВ "Октябрьская" и 35 кВ "Аэропорт" ввели в работу два дополнительных трансформатора.

Для проекта использовалось оборудование российского производства. Кроме того, на подстанции 110 кВ "Октябрьская" проведена реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ, от подстанции 35 кВ "Аэропорт" построена новая кабельная линия электропередачи до энергообъекта, питающего аэровокзальный комплекс.

ППН предусмотрена модернизация еще двух питающих центров Чеченской Республики - 110 кВ "Горец" и 35 кВ "Черноречье", где также установят новые силовые трансформаторы. Эти подстанции обеспечивают электроэнергией в общей сложности 152 тыс. потребителей. Уже закуплено оборудование для предстоящих работ, сообщили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.