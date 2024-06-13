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Сибирский филиал ПАО "Россети" приступил к замене опор на трех магистральных ЛЭП Алтая

13 июня 2024, 09:14 86 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в рамках ремонтной кампании 2024 года установит новые железобетонные опоры на линиях электропередачи 220 кВ «Смазнево – Тягун», «Плотинная – Светлая» и «Светлая – Световская» в Алтайском крае. Уже проведены работы в Заринском районе, еще три опоры энергетики смонтируют до начала осенне-зимнего периода. Это повысит надежность электроснабжения севера региона, объектов Западно-Сибирской железной дороги.

Железобетонные опоры со временем утрачивают свои эксплуатационные качества. Для выявления уязвимостей и эффективного планирования ремонтных работ энергетики выполняют комплексное обследование узлов ЛЭП с применением ультразвукового, электрохимического и вибрационного методов анализа. Применение неразрушающих методов контроля позволяет провести диагностику состояния конструкций без вскрытия их элементов.

Воздушная линия 220 кВ «Смазнево – Тягун» питает Западно-Сибирскую железную дорогу, а также потребителей Заринского района Алтая с населением более 13 тыс. человек. ЛЭП 220 кВ «Плотинная – Светлая» и «Светлая – Световская» соединяют тяговые подстанции РЖД с магистральным центром питания 220 кВ «Светлая», который также обеспечивает электроснабжение Каменского района края с населением около 50 тыс. человек.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ, ЛЭП, АЛТАЙ
Отрасль: Электроэнергетика 
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