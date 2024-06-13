В России появится первый отечественный гибридный автомобиль.

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», разрабатывающая отечественные электромобили, анонсировала производство первого гибридного автомобиля в России. Он будет собран на базе УАЗ «Профи». Разработку гибридной силовой установки планируют завершить в 2024 году, а для продажи гибридный автомобиль появится предположительно в 2025-2026 году.

Гибридный автомобиль представляет собой транспортное средство, которое использует для привода ведущих колес более одного источника энергии. Разрабатываемый гибрид будет иметь двигатель внутреннего сгорания (ДВС), который работает как генератор и заряжает тяговую батарею, питающую электромотор, который, в свою очередь, вращает колеса. Топливная эффективность при такой схеме оказывается гораздо выше, чем у обычного автомобиля, — как минимум на 30−50 процентов.