129 лет ГК "Москабельмет"! Грандиозная лотерея и огромный торт для большой семьи работников и партнеров. Фоторепортаж RusCable.Ru

14 июня в честь 129-летия ГК "Москабельмет" в историческом сквере предприятия прошла грандиозная лотерея среди сотрудников, партнеров и гостей предприятия. Традиция празднования Дня Рождения ГК "Москабельмет", зародившаяся 7 лет назад, уже переросла площадку у знаменитой "москабелевской" Эйфелевой башни. Теперь завод отметил свой праздник в историческом сквере, который смог вместить в себя всех желающих. Более 500 человек приняли участие в мероприятии кульминацией которого стал грандиозный розыгрыш подарков.

Было разыграно более 100 ценных подарков, среди которых книги о московской промышленности, фирменные мягкие, теплые и дышашие пледы, спортивные наборы, сертификаты в Скандинавский Центр Здоровья, сертификаты на автомойку и бесплатные обеды в кафе на территории завода, билеты на концерты и в театр, а главным призом стал круиз на корабле.

Более 2000 лотерейных билетов было роздано сотрудникам предприятий, входящих в ГК "Москабельмет" и резидентам промышленного комплекса. В 12 часов дня сквер наполнился работниками, которые хотели испытать свою удачу в 129 День Рождения ГК "Москабельмет".

Торжественную церемонию открыл генеральный директор Павел Моряков, который произнес воодушевляющую речь и напомнил о собственном обещании развивать компанию так, чтобы поставлять кабель для космических проектов. Выступление Павла Валерьевича можно было увидеть в прямом эфире RusCable Live.

Наш завод прекрасно развивается, развиваются новые производства. Мы все это видим. Я хочу пожелать здоровья. Вдумайтесь, нам в следующем году будет уже 130 лет! И мы будем достойно нести звание старейшего кабельного завода в России. Отметим и 200 лет.

Смотрите прямой эфир RusCable Live. Репортаж вел Сергей Кузьминов.

Масса положительных эмоций, ожидание выигрыша, шутки, юмор, общение. Сквер ГК "Москабельмет" на несколько часов превратился в центр притяжение огромного промышленного комплекса, где каждый мог почувствовать дух единения ГК "Москабельмет".

А в самом конце праздника всех ждал огромный торт в лучших традициях "Москабеля". Торт с невероятным для кабельщиков сечением больше 9000 мм2 в проводнике порадовал несколько сотен гостей сквера!

Портал RusCable.Ru поздравляет ГК "Москабельмет" со 129-летием и подготовил большой фоторепортаж с места событий.

Смотрите полное видео розыгрыша лотереи от RusCable.Ru!