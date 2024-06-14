Энергетики повысили надежность электроснабжения трех труднодоступных населенных пунктов Югры

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Белоярская – Октябрьская» в ХМАО-Югре. ЛЭП обеспечивает электроэнергией три населенных пункта, а также инфраструктуру компаний «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром энерго» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». На повышение надежности линейного энергообъекта компания направила более 9 млн рублей.

Трасса воздушной ЛЭП протяженностью 167 километров проходит по территории Октябрьского и Белоярского районов. На воздушной линии специалисты смонтировали 46 тросостоек, 92 гасителя вибрации и 54 зажима. Установленное оборудование позволит повысить устойчивость ЛЭП к воздействию гололедно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок. Также работники «Россети Тюмень» расчистили более 32 гектаров охранной зоны линии электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Это значительно снизит риски технологических нарушений, вызванных падением веток и деревьев на провода.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному периоду. Благодаря выполненным техническим мероприятиям повышена надежность электроснабжения удаленных поселков Лыхма, Перегребное и деревни Чемаши, где суммарно проживают более 4,5 тысяч жителей, в том числе представители коренных малочисленных народов Севера.