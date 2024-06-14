Капитальный ремонт северного подъезда к Туле от трассы М-2 "Крым" выполняется с опережением календарного графика

Речь идет об участке км 0 – км 7, расположенном в Ленинском районе Тульской области. Сейчас здесь активно ведутся работы по капитальному ремонту, основная цель которых – сделать современную и безопасную автомобильную дорогу с высокой пропускной способностью. Для этого проезжую часть на всем протяжении расширят с двух до четырех полос движения, а встречные потоки разделят осевым ограждением.

По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Харьков капитальный ремонт федеральной трассы стартовал в марте прошлого года и уже сегодня техническая готовность участка составляет 50 %.

Для обеспечения пропуска воды под насыпью дороги построены семь водопропускных труб, в финальной стадии находится устройство земляного полотна, укладка нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. В целях недопущения попадания загрязняющих веществ с проезжей части в границах водоохранной зоны устроено 8 из 10 локальных водоочистных сооружений. Подрядная организация выполняет монтаж прикромочных лотков, устанавливает столбы наружного электроосвещения.

На семикилометровом участке также уложат верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для местных жителей построят восемь автобусных остановок, тротуары и пешеходные дорожки, установят новые дорожные знаки, четыре светофора: два транспортных и два пешеходных. Кроме того, в текущем дорожно-строительном сезоне на 4-м км капитально отремонтируют мост через реку Володь – также с расширением проезжей части сооружения.

Ввод в эксплуатацию всего участка дороги намечен на ноябрь 2026 года, однако подрядная организация прилагает все усилия, чтобы завершить работы досрочно.

Добавим, что в местах производства работ максимальная скорость ограничена до 50 км/ч и 40 км/ч, движение осуществляется по двум полосам.

*** В ведении ФКУ Упрдор Москва – Харьков в Тульской области находится более 442 км федеральных автодорог: М-2 «Крым», Р-132 «Золотое кольцо», Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел.