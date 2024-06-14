Продукция Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" - это надежность в каждом метре!

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Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
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Продолжаем рассказывать обо всех этапах производства на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Мы уже показали, как отливаются медные анодные пластины в роторной печи. Далее они «переезжают» в электролизный цех, где из них получаются чистые медные катоды марки М00К. Они предназначены для изготовления электротехнической шины высшего качества и медного кабеля. Но прежде, чем стать составляющей готового изделия, катоды вновь отправляются на переплавку в печь.

Индукционная плавильная печь канального типа осуществляет переплавку медных катодов методом непрерывного литья. Температура в печи достигает 1150°С. Проходя через кристаллизатор, жидкая медь вытягивается в катанку диаметром 8, 12, 16 или 25 мм. Впоследствии она станет основой для электротехнической шины, а также токопроводящей жилы кабеля. Кстати, на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в год перерабатывается более 18 000 тонн меди в год!

В следующую пятницу расскажем, как из катанки получается медная электротехническая шина высшего качества, которая соответствует, а иногда и превосходит ГОСТ. А пока – погружаемся в завораживающий мир огня и блеск меди.

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 5500 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.
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