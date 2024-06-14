Продукция Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" - это надежность в каждом метре!

Продолжаем рассказывать обо всех этапах производства на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Мы уже показали, как отливаются медные анодные пластины в роторной печи. Далее они «переезжают» в электролизный цех, где из них получаются чистые медные катоды марки М00К. Они предназначены для изготовления электротехнической шины высшего качества и медного кабеля. Но прежде, чем стать составляющей готового изделия, катоды вновь отправляются на переплавку в печь.

Индукционная плавильная печь канального типа осуществляет переплавку медных катодов методом непрерывного литья. Температура в печи достигает 1150°С. Проходя через кристаллизатор, жидкая медь вытягивается в катанку диаметром 8, 12, 16 или 25 мм. Впоследствии она станет основой для электротехнической шины, а также токопроводящей жилы кабеля. Кстати, на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в год перерабатывается более 18 000 тонн меди в год!

В следующую пятницу расскажем, как из катанки получается медная электротехническая шина высшего качества, которая соответствует, а иногда и превосходит ГОСТ. А пока – погружаемся в завораживающий мир огня и блеск меди.