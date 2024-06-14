Программа капитального ремонта энергообъектов Подмосковья — качество электроснабжения повысили для жителей Воскресенска

В Подмосковье продолжается реализация программы капитального ремонта энергообъектов. Цель реализации мероприятий — повышение качества электроснабжения потребителей региона, обеспечение их бесперебойным ресурсом.

«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем Правительства Московской области и министерства энергетики Московской области. Так, к примеру, в 2024 году подмосковная компания «Мособлэнерго» отремонтирует в регионе 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году» – отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области.

Один из округов, где активно ведутся работы — это городской округ Воскресенск. В городе Воскресенске энергетики «Мособлэнерго» приступили к ремонту воздушной линии электропередачи. По итогу работ надежным электроснабжением будет обеспечено более 70 потребителей частного сектора на улице Ломоносова микрорайона Коммуна.

До конца июля 2024 года специалисты выполнят ремонт 1,3 км ВЛ-0,4 кВ, которая обеспечивает потребителей электричеством от трансформаторной подстанции ТП-17. Работы включают в себя установку 52 опор ЛЭП, монтаж самонесущего изолированного провода (СИП), устойчивого к повреждениям, а также замену вводов в дома потребителей.

Всего по программе капремонта в 2024 году в Воскресенске «Мособлэнерго» отремонтирует 4,5 км кабельных и воздушных линий электропередачи, электрооборудование 4-х трансформаторных подстанций.

Наибольшие объемы в рамках программы будут выполнены в весенние и летние месяцы.