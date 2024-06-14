Пропала российская медь, купленная Китаем на 20 миллионов долларов

Китайский конгломерат WZ Group, занимающийся торговлей сырьевыми товарами терпит убытки после пропажи партии меди из России стоимостью почти 20 миллионов долларов.

Как указывает международное агенство Bloomberg, товар не был доставлен в назначенный порт и исходя из записей судоходной линии, которая обрабатывала партию, направлен в Турцию. Указан товар при этом был не как медь, а как более дешевый гранит.

Сотрудники WZ Group посетили Россию, чтобы расследовать произошедшее, однако им не удалось даже определить, где находится плавильный завод, сообщает источник.

Это не первый подобный случай, произошедший в сфере международной торговли металлами. Как указывает агенство, покупатели и продавцы цветных металлов, таких как медь, алюминий и никель, обычно используют документы, известные как складские квитанции, чтобы доказать физическое наличие товара. Эти квитанции часто маркируются «голограммами и секретными кодами» длинного списка эмитентов и являются основой банковских кредитов, обеспеченных металлом в качестве залога. Тем не менее такие квитанции можно подделать и мошенники все чаще прибегают к этой схеме.

Большие скидки, предоставляемые Россией на фоне высоких цен, побуждают китайских трейдеров заключать сделки с непроверенными поставщиками, что повышает риск попасть под вышеуказанную мошенническую схему и что случилось в свою очередь с WZ Group.

