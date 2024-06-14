В Марьиной Роще построят технопарк

В нем смогут работать около 4,5 тысячи представителей творческих профессий. Среди них мастера швейных производств, архитектурных и дизайнерских мастерских, специалисты в области рекламы, автомобилестроения, 3D-печати и моделирования.

В районе Марьина Роща началось строительство технопарка креативных индустрий «Густав». Его общая площадь составит 56 тысяч квадратных метров. Главной особенностью креативно-производственного кластера возле Савеловского вокзала станет синтез инноваций и истории. Современные здания здесь будут соседствовать с корпусами бывшего завода «Борец».

«Технопарк призван оживить район, стать центром притяжения людей и малого бизнеса. Внутри нового здания архитекторы сделали просторные, свободные от колонн помещения, которые можно использовать для реализации любых творческих задач. А на фасадах расположили конструктивные элементы, выполняющие в то же время роль арт-объектов: лестницу-трубу, винтовую лестницу, световую инсталляцию. Концепция отражает две основные задачи проекта: промышленное развитие района и социальную значимость для жителей», — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

В современных и исторических зданиях технопарка разместят производственные площади, склады, офисы, шоурум и магазин. Так, в новом шестиэтажном здании появится около 140 офисов площадью от 40 до 475 квадратных метро, а также большое лобби, коворкинг, кафе и рестораны. Рядом расположится производственный блок, где будет почти 150 помещений площадью от 30 до 480 квадратных метров. Все они имеют высоту от 4,2 до семи метров и допустимую нагрузку на пол от 400 до 1200 килограммов на один квадратный метр.

В технопарке появится около 4,5 тысячи рабочих мест для представителей десятков творческих профессий. Среди них мастера ателье и швейно-печатных производств, специалисты мебельных, столярных, ландшафтно-рекреационных, архитектурных и дизайнерских мастерских.

Открытие технопарка «Густав» запланировано на 2026 год. В нем планируют создавать инновационные образовательные программы, свои креативные проекты смогут реализовать рекламно-производственные компании, специалисты в сферах судоходства, машино- и автомобилестроения, 3D-печати и моделирования.

На территории планируют разместить детское швейное производство, типографию, производство школьного питания, рестодворик (фуд-молл), выставочный развлекательный центр и ретейл. Здесь же расположатся офисы для специалистов дата-центров, обеспечивающих надежное хранение данных.