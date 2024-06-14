В энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области реализован первый проект по внедрению цифровой технологии СМЗУ

Филиал Системного оператора Ленинградское РДУ ввел в промышленную эксплуатацию цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в контролируемых сечениях «Киришское-110» и «Киришское 110-1». Это первый шаг по внедрению расчёта МДП в контролируемых сечениях посредством технологии СМЗУ в Ленинградском РДУ.

По линиям электропередачи 110 кВ, входящим в состав контролируемых сечений, осуществляется электроснабжение потребителей Волховского и Киришского районов Ленинградской области, включая крупнейшего потребителя региона – Киришский нефтеперерабатывающий завод (ООО «КИНЕФ»). Кроме того, по этим ЛЭП обеспечивается питание тяговой нагрузки Мгинской и Волхостроевской дистанций электроснабжения Филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Октябрьская дирекция по энергообеспечению.

«Применение технологии СМЗУ позволит увеличить максимально допустимый переток активной мощности в этих сечениях до 10 % (на величину до 25 МВт), что позволит обеспечить более оптимальное использование мощности Киришской ГРЭС (в части ТЭЦ) в ремонтных схемах, а также расширить возможности для проведения ремонтной кампании субъектов электроэнергетики без рисков снижения надежности электроснабжения потребителей», – отметил директор Ленинградского РДУ Игорь Курилкин.

По словам Игоря Курилкина, с 1 декабря 2023 года система мониторинга запасов устойчивости введена в опытную эксплуатацию для выполнения тестирования. С 1 июня 2024 года начата ее промышленная эксплуатация. В течение ближайших трех лет цифровую технологию СМЗУ планируется внедрить еще на 18 контролируемых сечениях энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СМЗУ – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС». Система с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках активной мощности для данного момента времени с учетом фактической схемно-режимной ситуации в энергосистеме. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.