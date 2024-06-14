Хабаровская ремонтно-монтажная компания проведет в Советской Гавани техническое перевооружение тепловых сетей

Специалисты АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (входит в Группу РусГидро) приступили к активной фазе работ по замене ветхих участков тепловых сетей в г. Советская Гавань.

В рамках технического перевооружения для дальнейшей безопасной и надежной работы системы теплоснабжения Советско-Гаванской ТЭЦ будет произведена замена трубопровода тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью порядка 2055 метров.

«АО «ХРМК» ведет работы на разных участках в стесненных условиях городской застройки. Согласно графика, утвержденного министерством ЖКХ Хабаровского края, к замене сетей приступили с завершением отопительного сезона 2023-2024 годов, и продлятся они до начала следующего отопительного сезона», - отметил Максим Никлонский, заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «ХРМК».

Советско-Гаванская ТЭЦ является самой молодой электростанцией в Хабаровском крае, она введена в эксплуатацию в 2020 году. В этом же году в рамках концессионного соглашения квартальные тепловые сети были переданы министерством ЖКХ Хабаровского края во временное пользование АО «ДГК» с целью их дальнейшей модернизации и содержания в нормативном состоянии.