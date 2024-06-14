Япония может стать энергетически независимой к 2060 году

Япония, импортирует большую часть своих энергоресурсов, причем ее основными поставщиками являются Россия, Австралия и США.

Энергетическая стратегия Японии предусматривает сокращения доли сжиженного природного газа (СПГ) и угля в структуре производства электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии. В первую очередь речь идет о расширении использования солнечной и ветровой энергии.

По мнению экспертов, Япония могла бы быть энергодостаточной, если бы к 2060 году производила 45% солнечной энергии, 30% ветровой энергии, 15% ядерной энергии, 5 % гидроэнергии и 5% биотоплива.

При этом, аналитики отмечают, что Япония движется к этим показателям медленнее, чем ей необходимо. Так, столкнувшись в 2022 году со скачками цен на уголь и газ из-за СВО, Япония хочет закрепить более широкое использование ядерной энергии для обеспечения стабильного электроснабжения, что тем не менее уменьшит ее импорт СПГ и угля из других стран.

